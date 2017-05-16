Итальянцы наладят производство сыров в Московской области

Итальянские компании планируют создать в Подмосковье предприятия по производству сыров. Соответствующие контракты заключила в Болонье делегация правительства Московской области, проводящая в Италии трехдневное роуд-шоу, цель которого рассказать об инвестиционной привлекательности региона. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает телеканал «360».

«Мы договорились с итальянскими фирмами о сотрудничестве, это выгодно и им, и нам. В настоящий момент большинство итальянских компаний приняли решение о локализации на территории Подмосковья», — заявил по итогам переговоров вице-премьер областного правительства, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что реализация проектов на территории Подмосковья, позволит иностранным партнерам устойчиво себя чувствовать на рынке и занять те позиции, которые освободились после введения Россией ответных санкций. Примером успешного сотрудничества является проект компании МАRR, уже реализованный в Московской области. Эта компания занимается поставками мяса и других продуктов в рестораны.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева делегация региона в настоящее время проводит трехдневное роуд-шоу в Италию. В рамках этой поездки итальянских предпринимателей знакомят с инвестиционным потенциалом Подмосковья.

Накануне глава «Корпорации развития Московской области» Тимур Андреев и генеральный директор итальянской компании DIKE Advisory — Consultoria Comercial, Trading e Investimentos Диого Антуа Абрю до Сантос подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает координацию усилий по созданию обрабатывающих производств, стимулированию притока частных инвестиций в экономику Московской области.

В частности, в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе, согласно достигнутым договоренностям, будет построен завод по выпуску сантехнического оборудования. Стоимость этого проекта составляет 25 миллионов евро.

