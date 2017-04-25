Начал работу онлайн-путеводитель по Московской области

Начал работу сайт «Путеводитель по Московской области», сообщает телеканал «360». На портале welcome.mosreg.ru можно узнать о популярных туристических направлениях региона и мероприятиях для путешественников, которые проводятся в Подмосковье.

Среди разделов сайта — «Активный отдых и спорт», «Культура и искусство», «Ярмарки и местные товары», «Оздоровление и красота». Пользователи онлайн-путеводителя могут также узнать о возможностях размещения и ознакомиться со списком ресторанов.

На сайте сообщается, что он создан и развивается при поддержке правительства Московской области. Проект находится в стадии пилотной эксплуатации.