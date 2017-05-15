Итальянцев познакомят с инвестиционным потенциалом Подмосковья

В городе Модена, являющемся административным центром итальянской провинции Эмилия-Романья, состоялась встреча зампреда Правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций Дениса Буцаева с вице-президентом Конфиндустрии Андреа Боццоли. Партнеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах промышленного производства.Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили «Ленте.ру» в областной администрации.

«Я считаю, что самыми основными направлениями сотрудничества должно быть производство пасты (макарон) и вина, которые являются прекрасным проводником наших лучших кулинарных традиций», — заявил Боццоли. По его словам, продукция совместных текстильных предприятий, будет пользоваться успехом у российских модниц. Кроме того, Боццоли напомнил, что Модена знаменита своим трикотажем, и сотрудничество в этом направлении также необходимо развивать.

Кроме того, Боццоли акцентировал внимание на перспективах реализации совместных образовательных программ. «Имеются великолепные возможности сотрудничать в университетской области, сфере совместного обучения, совместных научных разработок. Это в России очень продвинутый сектор», — подчеркнул он. По его мнению, можно найти большую синергию с итальянской университетской средой для того, чтобы реализовать как проекты совместных исследований, так и практические производственные проекты.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева делегация региона в настоящее время проводит трехдневное роуд-шоу в Италию. В рамках этой поездки итальянских предпринимателей познакомят с инвестиционным потенциалом Подмосковья.