Московская область заключила соглашение с итальянской компанией об инвестициях

Руководитель «Корпорации развития Московской области» Тимур Андреев и генеральный директор итальянской компании DIKE Advisory — Consultoria Comercial, Trading e Investimentos Диого Антуа Абрю до Сантос подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере привлечения инвестиций для создания обрабатывающих производств, стимулирования притока частных инвестиций в экономику Московской области и создания рабочих мест. В настоящее время ведутся переговоры о строительстве в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе завода по производству сантехнических фитингов.

«Россия для нас перспективный рынок в этой сфере, мы интенсифицируем здесь новые проекты, — заявил гендиректор DIKE Advisory — Consultoria Comercial, Trading e Investimentos.

По словам Тимура Андреева, итальянские партнеры хотят запустить производство в 2019 году. «Осенью мы планируем начать подготовительные процедуры. И после того как, вся документация, разрешающая строительство будет готова, начнется работа по проектированию», — отметил он.

