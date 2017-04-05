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Белоруссия утроила экспорт инжира в Россию

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В первом квартале нынешнего года Белоруссия резко нарастила поставки овощей и фруктов в Россию, увеличив экспорт некоторых продуктов втрое. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает Rambler News Service.

В январе-марте, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, экспорт картофеля и моркови из Белоруссии вырос в два раза, капусты — в три раза, лука — в 15 раз, отметил он.

«Если смотреть дальше, все цифры такие: свеклы в три раза больше, картофель семенной в 1,9 раза, даже инжир и грибы шиитаки в 3,6 раза. Все предусмотрели люди грамотно в прошлом году, чтобы выросло к тому периоду, когда это у нас востребовано», — сказал Данкверт.

Поставки овощей из соседней республики могут быть реэкспортом, полагает первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов. При этом отечественные овощеводы находятся в хороших конкурентных условиях, уверен он.

В марте зампред правительства Белоруссии Михаил Русый заявил, что в 2017 году республика намерена увеличить поставки продовольствия на российский рынок на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

Правоохранительные органы России фиксируют огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай.

В то же время Государственный таможенный комитет республики сообщил, что Россия занимает лидирующую позицию по поставкам в Белоруссию бананов.

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