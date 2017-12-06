«Ашан» возле Кремля заподозрили в продаже запрещенного сыра

Россельхознадзор заподозрил магазин «Мой Ашан», расположенный на Тверской улице в Москве, в продаже санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Россельхознадзора при проверке магазина в декабре обнаружили сыры, запрещенные к продаже в России, в том числе «Дорблю» и «Чессано».

Из информации на этикетке следовало, что сыр произведен в Швейцарии, но документов, которые позволили бы подтвердить происхождение продукции, Россельхознадзор не обнаружил.

В конце ноября ведомство нашло в «Ашане» запрещенные к ввозу в Россию сыры «Блю Делис», «Горгонзола», «Санта Россо», «Чеддер», «Дорблю».

Россия установила продуктовое эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции, в 2014 году. С 2015 года обнаруженная в стране санкционная продукция уничтожается.

«Ашан» на Тверской недалеко от Кремля открылся в августе 2017 года.