Москва объяснила санкции против живых свиней

Расширение списка продуктов в рамках продуктового эмбарго против западных стран в российском правительстве объяснили стремлением закрыть серые схемы импорта санкционной продукции. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает в пятницу, 27 октября, ТАСС.

«Мы таким образом закрываем те серые каналы поставок, которые использовались для поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям», — объяснил Дворкович. По его словам, подобные схемы используются, как правило, при поставках субпродуктов мясной группы и живых свиней.

При этом вводить санкции против чистокровных племенных свиней правительство не стало, чтобы сохранить возможность для создания высокопроизводительных свиноферм в России.

Ранее 27 октября Россия расширила санкции против западных стран. Под запрет попали живые свиньи и субпродукты из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других государств. Также под запрет попали свиной и птичий жир, жир крупного рогатого скота, овец, коз, а также животное масло.