В «Ашане» обнаружили запретный сыр

Россельхознадзор выявил в торговой сети «Ашан» сыр московского предприятия «Аллгой», подозреваемого в реализации запрещенной к ввозу продукции. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщается в пресс-релизе ведомства. Под подозрение попали сыры «Блю Делис», «Горгонзола», «Санта Россо», «Чеддер», «Дорблю».

Сотрудниками управления Россельхознадзора по Москве было также установлено, что на территории гипермаркета часть продукции того же производителя была расфасована с последующим нанесением маркировки, в которой производителем значится «Ашан».

Россельхознадзор также отметил, что на основании проведенных проверок ведомство проводит административное расследование. По результатам будет направлен запрос в прокуратуру о проведении проверки по выявленному факту и пресечении реализации незаконной продукции.

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Ранее, 13 сентября, управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с Московско-Ярославской транспортной прокуратурой провело проверку предприятия «Аллгой», в складских помещениях которого было обнаружено 1223 килограмма сыра без маркировки. Выявленная обезличенная продукция была изъята из оборота и уничтожена. Предприятие также было оштрафовано на 100 тысяч.

Летом 2014 года был введен запрет на ввоз в страну ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. С 1 января 2016-го Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины.

В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Документ предписывает с 6 августа приступить к уничтожению сельхозтоваров, запрещенных к ввозу на территорию страны.