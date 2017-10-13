Африканские помидоры из Белоруссии оказались под запретом

Россельхознадзор запретил с 16 октября ввоз из Белоруссии помидоров с реэкспортными фитосанитарными сертификатами из ряда стран Африки и Азии, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Речь идет о томатах из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии.

Ограничительные меры были приняты, поскольку в надзорное ведомство поступила информация об увеличении импорта в Белоруссию помидоров из стран, попавших под российское продуктовое эмбарго. На этом фоне белорусы нарастили ввоз в Россию томатов, происхождение которых определить достоверно невозможно.

«Ввоз указанной продукции на территорию РФ допускается только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии», — говорится в сообщении.

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Летом 2017 года Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией восьми белорусских компаний, выпускающих мясную и молочную продукцию. В частности, в мясе птицы агрокомбината «Дзержинский» обнаружили сальмонеллу, в свинине комбината «Скидельский» — бактерии Listeria monocytogenes, в сухом обезжиренном молоке Лунинецкого молокозавода — остатки веществ офлоксацин и тилозин, в продукции «Молочного мира» — линкомицин.

С начала текущего года ведомство ограничило поставки продукции ряда мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В отношении еще нескольких производителей был введен режим усиленного лабораторного контроля.

Белорусские предприятия подозревают в реэкспорте санкционной продукции в Россию. Зафиксированы несоответствия между объемами ввозимых продуктов и объемами производства в республике. В 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный урожай. Кроме того, республика резко нарастила поставки инжира и грибов шиитаки.