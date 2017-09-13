Минсельхоз предложил ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии в целях защиты отечественных производителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя пресс-службы ведомства.

Как отмечают в Минсельхозе, Казахстан и Белоруссия, импортирующие сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на данном рынке внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что создает неблагоприятные условия для производителей РФ.

По итогам 2016 года Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара, производство которого составило 6,2 миллиона тонн. В текущем году посевные площади сахарной свеклы были увеличены на 6 процентов, что позволяет вырастить около 52 миллионов тонн сахарной свеклы. Экспорт свекловичного сахара, по данным Минсельхоза, может составить около 700 тысяч тонн.

В августе Министерство сельского хозяйства предложило уничтожать пищевую продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. По мнению ведомства, уничтожение не прошедших сертификацию и изъятых продуктов сократит количество нарушений изготовителями правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза.

В Россельхознадзоре поддержали задумку министерства, но привели в качестве аргумента иную причину — не соответствующая техрегламентам пищевая продукция «представляет угрозу для здоровья граждан».