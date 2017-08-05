Швейцарская прокуратура прекратила расследование против экс-главы Минсельхоза РФ

Швейцарская прокуратура прекратила расследование уголовного дела по обвинению в отмывании денег против бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник и сняла арест с ее банковских счетов. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает газета Blick.

Как отмечается, причиной такого решения могла стать неготовность Москвы сотрудничать по этому делу со швейцарскими властями. «Из-за недостатка правовой помощи, необходимой для установления состава преступления, подозрения в нем не могут быть обоснованы. Расследование должно быть остановлено», — приводит газета выдержку из документа прокуратуры.

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Также указывается, что арестованные средства были возвращены Скрынник в феврале после оплаты ею судебных издержек в размере 16 тысяч швейцарских франков.

Генеральная прокуратура Швейцарии арестовала счета бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, фигурирующей в деле об отмывании денежных средств, в октябре 2015 года. На счетах находилось 60 миллионов франков. Также швейцарская прокуратура наложила арест на 12 миллионов швейцарских франков на счетах бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова.

Скрынник занимала пост министра сельского хозяйства в 2009–2012 годах. Она была отправлена в отставку на фоне расследования о хищениях в «Росагролизинге» и проходила по делу в статусе свидетеля.

