Минсельхоз еще раз напомнил россиянам о дешевеющей гречке

Цена гречки в России постепенно снижается благодаря хорошему урожаю и накопленным прошлогодним запасам. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минсельхоза.

Средняя потребительская цена на гречку составляет 68,7 рубля за килограмм, что на 19 процентов меньше, чем в начале нынешнего года.

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Гречиха и гречневая крупа подешевели из-за насыщенности рынка продукцией отечественного производства. «Так, запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих предприятиях выше аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза, на фоне высокого урожая — выше среднего за последние пять лет в 1,5 раза», — отметили в Минсельхозе.

По прогнозу ведомства, в нынешнем году урожай гречихи будет на 18,6 процента выше среднего за предыдущие пять лет. Производство гречневой крупы в январе-июне 2017 года также выросло на 27 процентов в годовом выражении.

2 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Россия договорилась о поставках на китайский рынок гречки и подсолнечника.

31 июля Минсельхоз сообщал, что гречка в России подешевела на 19,1 процента.

