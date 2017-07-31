Гречка в России подешевела почти на 20 процентов

Средняя потребительская цена на гречку в России по состоянию на 31 июля составила 68,7 рубля за килограмм, снизившись с начала года на 19,1 процента. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

Министерство отмечает, что валовой сбор гречихи заметно колеблется по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями. За последние пять лет он составил в среднем 868 тысяч тонн в весе после доработки. При этом в 2014 году он был равен 661 тысяче тонн, а в 2016-м — почти 1,2 миллиона тонн.

По данным Росстата, в 2017 году гречиха посеяна на площади 1688,7 тысячи гектаров, что выше показателей за последние пять лет.

Выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. К шести регионам-лидерам, на которых в целом по стране приходится около 75 процентов валового сбора, относятся Алтайский край, Орловская область, Республика Башкортостан, Оренбургская, Курская и Воронежская области.

21 июня Минсельхоз России заявил, что не ожидает роста цен на гречку. Урожай в 2017 году прогнозируется на уровне прошлого года.