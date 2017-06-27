В России вместо гречки начал резко дорожать рис

Рост цен на гречку, наблюдавшийся с конца мая, остановился. Теперь производители фиксируют резкое подорожание риса. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным отраслевого центра «ПроЗерно», оптовая стоимость тонны риса подорожала сразу на 1125 рублей и достигла 29 980 рублей.

По словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, увеличение цены связано с недостатком качественного риса для производства крупы. «Летом прошлого года погода на юге была неблагоприятной для посевов риса, поэтому доля качественного сырца оказалась невысокой», — сказала она.

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На мировом рынке наблюдается скачок котировок крупнейших производителей риса из Азии, также отметила Глазунова. Экспортная цена на вьетнамский рис поднялась до 410 долларов за тонну во второй половине июня с 349 долларов в конце марта. На этом фоне растет спрос со стороны крупных потребителей: Бангладеш, Филиппин, Ирана, Ирака, а также стран Африки.

«Этот фактор также может в перспективе повлиять на ценовую динамику российского рынка риса, поскольку Россия не только экспортирует, но и импортирует рис», — полагает замгендиректора ИКАР.

21 июня Минсельхоз России заявил, что не ожидает роста цен на гречку. Урожай в 2017 году ожидается на уровне прошлого года.

По данным Росстата, запасы риса на 1 июня составили 36 тысяч тонн, что в два раза меньше, чем год назад.