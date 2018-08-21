Трамп допустил снятие санкций с России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. Об этом он рассказал агентству Reuters.

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По его словам, для этого Москве надо начать сотрудничать с Вашингтоном по таким вопросам, как Украина и Сирия.

В конце июля Трамп заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в США в ноябре этого года. По мнению американского лидера, Москва будет поддерживать Демократическую партию, а не Республиканскую, несмотря на то что, по утверждениям разведки, Россия была причастна к победе республиканского кандидата на выборах президента в 2016 году.

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.

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