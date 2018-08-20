Кремль отреагировал на новый выпад США против «Северного потока»

Санкции, которые США намерены ввести в отношении участников проекта строительства газопровода «Северный поток-2», являются нарушением норм мировой торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 20 августа.

«Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, норм ВТО. Ничем иным это не является, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы», — заявил Песков.

18 августа журналисты The Wall Street Journal сообщили, что в течение нескольких недель США могут применить ограничительные меры в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства трубопровода «Северный поток-2».

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против «Северного потока-2». По мнению американского лидера, зависимость Европы от российского газа подрывает международную стабильность.

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