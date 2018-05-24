Кремль отреагировал на опасения главы Сбербанка из-за санкций

В Кремле обещают учитывать необходимость сохранения инвестиционной привлекательности России при реализации закона об ответственности за соблюдение антироссийских санкций, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 24 мая.

«Вы знаете, что в данном случае с реализацией этих новых норм пока окончательной ясности нет, но в любом случае, безусловно, будет всегда учитываться целесообразность сохранения и поддержания инвестиционной привлекательности России», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа, который предупредил о возможном уходе иностранных инвесторов из России в случае принятия закона об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций.

Песков добавил, что различные нормы законов часто вызывают опасения. «Но в ходе реализации этих норм, как правило, многие опасения не подтверждаются», — добавил пресс-секретарь.

В середине мая в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение предписаний антироссийских санкций на территории России. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на этот период, либо штраф до 600 тысяч рублей. Граждан, которые способствуют введению ограничительных мер, предлагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

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