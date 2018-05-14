Депутаты определились с наказанием за соблюдение санкций

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение предписаний антироссийских санкций на территории России. Соответсвующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в понедельник, 14 мая.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на этот период или штраф до 600 тысяч рублей. Граждан, которые способствуют введению ограничительных мер, предлагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

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Авторами инициативы стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер от «Единой России» Александр Жуков и первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран, он предполагает право правительства по решению президента вводить ряд ответных мер. В их числе — запрет или ограничение на ввоз определенной продукции и приостановка сотрудничества в определенных областях. Позднее в законопроект включили поправку о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций и ответных мер России.

О подготовке документов стало известно после нового пакета ограничительных мер, введенных Минфином США 6 апреля. Санкции распространялись на российских бизнесменов, компании, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций.

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