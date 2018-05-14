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Россияне пренебрегли санкциями Запада

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Около 80 процентов россиян не видят для себя и своих семей особых проблем из-за санкций, наложенных Западом на страну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

На вопрос, «создали ли санкции стран Запада по отношению к России проблемы для Вас и Вашей семьи», 33 процента опрошенных ответили отрицательно, 45 процентов респондентов рассказали о несущественных проблемах. Три процента россиян заявили, что из-за рестриктивных мер в их жизни появились «очень серьезные проблемы», 15 процентов охарактеризовали итог давления Запада как «довольно серьезные проблемы».

26 процентов респондентов указали, что их «совершенно не беспокоят» ограничения Запада, 42 процента — что давление на Россию их «не слишком беспокоит».

Опрос был проведен 20-24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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