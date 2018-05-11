В России захотели сажать за исполнение антироссийских санкций

Исполнение предписаний антироссийских санкций на территории России повлечет за собой уголовную ответственность, предусматривающую наказание вплоть до лишения свободы. Соответствующий законопроект подготовлен в Госдуме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно документу, в УК России появится новая статья — «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией».

Первая часть статьи подразумевает уголовную ответственность для лиц, отказавших в совершении обычных операций и сделок субъектам Российской Федерации, муниципалитетам, зарегистрированным в России юрлицам и гражданам страны, а также подконтрольным им структурам и лицам в рамках антироссийских санкций. Такой отказ будет наказываться штрафом до 600 тысяч рублей, ограничением либо лишением свободы до четырех лет.

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Вторая новелла законопроекта предусматривает уголовную ответственность за совершение гражданином России умышленных действий, в том числе и предоставлении информации, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер. За это предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы до трех лет.

Авторами законодательной инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех четырех парламентских фракций. Официально он будет внесен в ГД в понедельник, 14 мая, рассмотреть его в первом чтении планируется 15 мая. Отмечается, что документ разработан в целях реализации федерального закона о контрсанкциях.

Законопроект об административной ответственности за исполнение антироссийских санкций будет подготовлен и принят позже, до конца весенней сессии, отметил источник агентства.

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