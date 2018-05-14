Кремль отреагировал на идею депутатов наказывать за соблюдение санкций

Кремль сформулирует позицию по проекту закона об ответственности за исполнение в России санкций США после обсуждения документа в парламенте, заявил пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 14 мая.

«Сначала будет обсуждение [законопроекта] в парламенте, потом уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции», — сказал он, комментируя инициативу депутатского корпуса.

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Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение предписаний антироссийских санкций на территории России. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на этот период, либо штраф до 600 тысяч рублей. Граждан, которые способствуют введению ограничительных мер, предлагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

В середине апреля в нижнюю палату парламента был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран, он предполагает право правительства по решению президента вводить ряд ответных мер. В их числе — ограничение поставок алкоголя, табака, лекарств, технологий и оборудования.

Новые антироссийские санкции США ввели 6 апреля. Под ограничительные меры подпали российские олигархи и компании, чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля.

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