Кремль раскрыл главный принцип при ответе на санкции США

Президент России Владимир Путин еще не давал каких-либо указаний в связи с решением США ввести новые антироссийские санкции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 13 августа.

«В данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности (...). Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится или уже подготовлен, но они пока не введены», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что для принятия конкретных решений необходимо владеть точной информацией.

8 августа Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России. Американские чиновники мотивировали инициативу инцидентом с применением химоружия в британском Солсбери, к которому Россия якобы причастна. Ожидается, что ограничительные меры затронут экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок санкций вступит в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень.

Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность отозвать разрешение для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США и заморозить товарооборот между странами.

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