Лавров пожаловался Помпео на санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США новые санкции Вашингтона. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Как отмечается, Москва высказала категорическое неприятие новых санкций, объявленных со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к отравлению в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений», — указали в МИД.

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Кроме того, обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

8 августа стало известно, что Вашингтон введет новый пакет рестриктивных мер против России из-за использования запрещенных видов вооружения. На фоне заявлений США падают рубль и акции крупнейших российских компаний.

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