Германия заступилась за Россию перед США

Представители немецкого бизнеса подвергли критике планы США по расширению антироссийских санкций, поскольку от них могут пострадать компании из Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление председателя «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики» (OAOEV) Вольфганга Бюхеле.

«Все подобные попытки экстерриториального применения санкций США нарушают наш суверенитет, поэтому мы должны решительно защищаться от них независимо от того, против каких стран направлены эти меры», — заявил Бюхеле.

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В связи с этим он подчеркнул, что действия США противоречат международному праву, и предложил распространить на Россию Положение ЕС о защите от санкций США, которое сейчас защищает европейские компании, ведущие бизнес с Ираном.

8 августа стало известно, что Вашингтон введет новый пакет рестриктивных мер против России из-за использования запрещенных видов вооружения. На фоне заявлений США падают рубль и акции крупнейших российских компаний.

Курс российской валюты рубля после открытия торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа, опустился ниже 67 рублей за доллар. По такой цене доллар последний раз торговался в августе 2016 года.

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