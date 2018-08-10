Рубль продолжил падение

Курс рубля после открытия торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа, опустился ниже 67 рублей за доллар, следует из данных на сайте биржи. Курс доллара стал самым высоким за два года.

По такой цене доллар последний раз торговался в августе 2016 года. К 10:45 по московскому времени биржевой курс иностранной валюты немного опустился — до 66,85 рубля. Евро, наоборот, теряет в цене — за единицу европейской валюты дают 76,58 рубля.

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До открытия торгов аналитики прогнозировали, что в пятницу рубль может начать восстанавливать позиции после двухдневного обвала в связи с тем, что первая эмоциональная реакция инвесторов прошла, пишет «Российская газета».

По словам министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова, текущая волатильность на рынках связана с очередной волной «санкционной риторики США», а также с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках.

Вашингтон введет новый пакет рестриктивных мер против России из-за использования запрещенных видов вооружения. 8 августа стали известны подробности ограничений, которые могут быть введены в два этапа: 22 августа и в ноябре. На фоне заявлений США падает рубль и акции крупнейших российских компаний.

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