Власти назвали причины обвала рубля

В правительстве связали текущие изменения показателей на российском рынке не только с угрозой новых санкций. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», — заявил чиновник.

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Вместе с тем, Силуанов отметил, что российская экономика за последние годы стала более устойчивой к внешним воздействиям, «будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений».

По его словам, российские власти вместе с Центробанком тщательно следят за любыми изменениями на рынке и не позволяют ситуации выйти из-под контроля. Кроме того, он заключил, что правительство РФ и ЦБ «обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства».

Акции крупнейших российских компаний упали на торгах 9 августа на фоне объявления о новых санкциях США и падения рубля. Так, к примеру, котировки акций ВТБ упали на 3,44 процента, бумаги «Русала» подешевели на 3,36 процента, а «Транснефть» потеряла 2,21 процента. Курс евро к 15:30 по московскому времени достигал 76,535 рубля, доллара — 66,02 рубля.

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