Рубль снова обвалился

Курс рубля на торгах Московской биржи 9 августа опустился до 66,7 рубля за доллар и до 77,3 рубля за евро, следует из данных на сайте биржи. Таким образом, курс доллара стал самым высоким с ноября 2016 года.

На момент публикации материала курс доллара составлял 66,1 рубля, курс евро — 76,5 рубля.

Ослабление российской национальной валюты произошло на фоне новостей о возможном введении новых антироссийских санкций в США. 8 августа стали известны подробности нового законопроекта, подготовленного группой сенаторов от Республиканской партии. В частности, документ предполагает запрет на покупку резидентами США суверенного долга РФ и на операции российских госбанков с американской валютой.

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Вечером 8 августа представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что первый пакет ограничений будет введен 22 августа и коснется экспорта в Россию электроники двойного назначения. Второй будет введен через три месяца и будет включать, среди прочего, запрет на рейсы «Аэрофлота» в США.

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