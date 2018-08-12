Раскрыта судьба банковских счетов россиян после ввода санкций США

Новые санкции США не скажутся на банковских счетах россиян. Об этом заявил вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». Его слова цитирует РИА Новости.

«Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение (оказаться под санкциями — прим. «Ленты.ру»). Резервов достаточно у Центрального банка. Рублевой ликвидности тоже предостаточно», — сказал министр.

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«Поэтому даже в случае, если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет», — подчеркнул он.

Россия в ответ на новые ограничительные меры продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальной и других валютах, в том числе в евро, пояснил глава Минфина. «В конечном счете это также негативно скажется и на самих американских инвесторах», — уточнил чиновник.

Вашингтон пообещал ввести новые санкции против России 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес. Ограничительные меры затронут экспорт электроники, а также ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли, пояснили в Госдепе.

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