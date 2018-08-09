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Из России начали быстрее выводить деньги

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Банк России зафиксировал резкий рост вывода средств из России. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным Центробанка, за первое полугодие 2018 года из России вывели 21,5 миллиарда долларов, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года, когда было выведено 8,7 миллиардов. До конца года ЦБ ждет увеличения этого показателя до 30 миллиардов.

«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», — объясняет резкий рост оттока регулятор.

По итогам 2017 года из России вывели 31,3 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше, чем за 2016 год. Основная причина, по версии ЦБ, — сокращение долгов перед иностранными держателями российских обязательств.

Исследовательское подразделения Citibank ранее предполагало, что отток капитала с российского рынка обусловлен наращиванием санкционного давления и противостоянием между Москвой и Вашингтоном. В подобных условиях инвесторы видят в российских активах слишком высокие риски и выводят деньги.

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