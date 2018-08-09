Из России начали быстрее выводить деньги

Банк России зафиксировал резкий рост вывода средств из России. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным Центробанка, за первое полугодие 2018 года из России вывели 21,5 миллиарда долларов, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года, когда было выведено 8,7 миллиардов. До конца года ЦБ ждет увеличения этого показателя до 30 миллиардов.

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«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», — объясняет резкий рост оттока регулятор.

По итогам 2017 года из России вывели 31,3 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше, чем за 2016 год. Основная причина, по версии ЦБ, — сокращение долгов перед иностранными держателями российских обязательств.

Исследовательское подразделения Citibank ранее предполагало, что отток капитала с российского рынка обусловлен наращиванием санкционного давления и противостоянием между Москвой и Вашингтоном. В подобных условиях инвесторы видят в российских активах слишком высокие риски и выводят деньги.

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