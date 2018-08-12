Министр финансов задумался о частичном отказе от доллара

Американский доллар является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 12 августа.

В связи с этим он не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью. «Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал чиновник.

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Министр добавил, что правительство не собирается закрывать американские компании, работающие в России. «В настоящее время каких-либо ограничений нет. Это как, например, взять и закрыть McDonald’s: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов.

В субботу, 11 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной, передавало агентство «Анадолу». По его словам, Турция готова рассчитываться в национальных валютах и с европейскими странами, если те захотят «избавиться от оков доллара».

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