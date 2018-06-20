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Объяснена дороговизна доллара для россиян

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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, почему в настоящий момент доллар торгуется в диапазоне от 63 до 64 рублей. По его мнению, если бы не действующее бюджетное правило, то курс доллара в настоящий момент находился бы на уровне 50 рублей. Слова Силуанова приводит РИА Новости.

«Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля», — рассказал Силуанов в ходе правительственного часа в Государственной Думе. Силуанов пояснил, что бюджетное правило сдерживает чрезмерную волатильность национальной валюты.

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — отметил замглавы правительства.

Согласно действующему бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы России, полученные при цене выше 40 долларов за баррель, отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Силуанов, в свою очередь, утверждает, что бюджетное правило действует для создания предсказуемого курса национальной валюты, что необходимо для успешного ведения бизнеса.

Последние месяцы на курс национальной валюты оказывают давление планы стран внутри ОПЕК расширить квоты на добычу нефти, за что выступают Россия и Саудовская Аравия, а также развязанные США торговые войны, из-за которых ведущие экономики мира начали вводить ограничительные торговые пошлины.

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