Россия оценила масштаб торговой войны с США

Стоимость ответных торговых ограничений в отношении товаров из США на первом этапе составит около 93 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития России.

Весь объем мер Россия оценивает почти в 540 миллионов долларов. По словам представителя ведомства, эта сумма эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

«537,6 миллиона долларов — это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры, — сообщили в Минэкономразвития. — Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин».

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Москва объявила торговую войну Вашингтону 19 июня. Минэкономразвития анонсировало введение собственных пошлин на импорт товаров из США. По словам главы ведомства Максима Орешкина, речь, в частности, идет об американской строительно-дорожной технике, однако полный перечень продукции пока не раскрывают.

Вашингтон развязал мировое торговое противостояние в марте, когда американский президент Дональд Трамп постановил ввести торговые пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США. Вслед за этим решением в торговую войну начали вступать ведущие экономики мира — от Европы до Индии.

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