Россия объявила США торговую войну

Министр экономического развития (МЭР) Максим Орешкин анонсировал введение контрмер в отношении американских компаний в рамках торговой войны, которую развязал со всем миром президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведомство отмечает, что российские власти приняли решение ввести «балансирующие меры» в отношении импорта из США, речь идет о дополнительных пошлинах на американские товары. Новые ограничения будут введены в «ближайшее время».

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«Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — отметил представитель ведомства. Ограничения приняты в ответ на протекционистские пошлины США на импорт стали и алюминия. Окончательный перечень товаров МЭР не раскрыло, пообещав опубликовать его позднее.

Ранее в торговую войну вступила Индия, которая также решила повысить импортные пошлины на сталь и алюминий. Индийские власти приняли подобное решение как реакцию на ограничения со стороны США, которые еще 9 марта обложили поставки стали и алюминия в США заградительными пошлинами: 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий.

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