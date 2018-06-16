Индия вступит в развязанную США торговую войну

Индия примет ответные меры после решения США повысить импортные пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщает Indian Express.

Правительство страны подготовило список из 30 американских товаров, за импорт которых придется платить увеличенную пошлину. Известно, что в него вошли изделия из металлов, мотоциклы, а также борная кислота, широко применяемая в сельском хозяйстве, и чечевица.

В пояснительной записке говорится, что общая сумма товаров, указанных в списке, эквивалентна потерям Индии от американских пошлин. Тарифы США коснулись индийских товаров из стали на сумму в 198,6 миллиона долларов и товаров из алюминия на сумму 42,4 миллиона долларов.

По данным издания, Индия экспортирует в Штаты только четыре процента своей стали и около двух процентов алюминия.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно 9 марта. Для всех стран, кроме партнеров США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), они начали действовать немедленно. Партнеры США получили отсрочку до 1 июня.

15 июня президент США Дональд Трамп дал старт торговой войне с Китаем, введя 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. Китай в ответ вводит ввозную пошлину в 25 процентов на 659 наименований товаров из США.

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