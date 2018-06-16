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Россия избавилась от госдолга США

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Россия распродала в апреле половину имеющихся ценных бумаг казначейства США на 47,5 миллиарда долларов, оставив долговых обязательств на 48,7 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте минфина США.

Таким образом, в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг Россия опустилась с 16-й строки на 22-ю. Лидерами по-прежнему остаются Китай (1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).

15 июня президент США Дональд Трамп дал старт торговой войне с Китаем, введя 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. Пекин незамедлительно ответил зеркальными мерами.

19 марта сообщалось, что госдолг США достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов. Доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллиона долларов. Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга, однако за год президентства этот показатель вырос более чем на триллион долларов.

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