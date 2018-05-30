Из российского госдолга произошел массовый исход

Иностранные инвесторы после расширения санкций со стороны США начали выходить из российского государственного долга. С начала апреля 2018 года нерезиденты продали облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму около 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой.

«После того как в апреле нерезиденты выходили из ОФЗ из-за санкций, нерезиденты продолжали в мае продавать ОФЗ тоже, на фоне общей тенденции выхода из активов развивающихся рынков», — сказала она. По ее словам, доля нерезидентов в ОФЗ с 1 апреля упала с 34,5 до 31 процента.

Юдаева добавила, что после того, как иностранные инвесторы начали продавать ОФЗ, Банк России не докупал их в свой портфель.

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По данным регулятора, пик продаж ОФЗ иностранными инвесторами пришелся на 9 и 10 апреля — тогда вложения нерезидентов в российский госдолг сократились на 24,4 миллиарда и 27,9 миллиарда рублей соответственно. В Банке России отметили, что такие значения являются абсолютным рекордом.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Под них, в частности, попали Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. Новые ограничения в апреле привели к обрушению российского фондового рынка и курса рубля. Однако падение национальной валюты затем прервалось на фоне роста цен на нефть Brent. Ее стоимость продолжила расти и в середине мая впервые с 25 ноября 2014 года преодолела отметку в 80 долларов.

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