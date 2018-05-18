Американский бизнесмен поверил в Россию и пошел против санкций США

Глава Roger Holdings Inc. Джим Роджерс увеличил объем краткосрочных рублевых облигаций после того, как США 6 апреля расширили санкции в отношении России. Инвестор пояснил свои действия тем, что цены на нефть сравнялись с уровнем 2014 года. Об этом пишет Bloomberg.

«Цены на нефть выросли, обстановка улучшается, санкции не будут длиться вечно и не будут иметь такой уж разрушительный эффект. Многие страны не обращают внимания на ограничения [в отношении России]», — пояснил Роджерс.

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В конце марта инвестор заявил, что покупает российские долговые бумаги на фоне повышения суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного, а также с расчетом на их будущий рост. Однако в начале апреля Вашингтон расширил санкции в отношении Москвы, что привело к обвалу рубля.

Роджерс тогда заявил, что рубль находится под давлением из-за ограничений. «Это то, как люди оценивают эту неделю — это краткосрочная вещи, и она не будет иметь большого эффекта в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Министерство финансов США 6 апреля обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники, в частности, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов. После введения ограничений обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года. Обвал рубля прервался в апреле на фоне роста цен на нефть Brent. Ее стоимость продолжила расти и 17 мая впервые с 25 ноября 2014 года преодолела отметку в 80 долларов.

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