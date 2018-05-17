Нефть перевалила за 80 долларов

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent 17 мая преодолела отметку 80 долларов впервые с 25 ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Рост нефтяных цен не сказался позитивно на рубле — согласно данным Московской биржи, российская валюта дешевеет по отношению к доллару. К 13:40 мск доллар стоил 62 рубля (61,8 на открытии торгов).

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В Министерстве финансов России прогнозируют, что дополнительные доходы бюджета от нефти и газа в 2018 году увеличатся более чем в пять раз и достигнут 2,74 триллиона рублей при запланированном уровне в 527,6 миллиарда рублей. При таком прогнозе бюджет страны впервые с 2011 года года выйдет на профицит.

Ранее аналитики Bank of America заявили, что к 2019 году цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель. Тенденцию к росту цены на нефть специалисты связали с риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также сокращением мировых запасов нефти — при наличии этих факторов стоимость одного барреля достигнет 90 долларов. При решении ОПЕК оставить в силе соглашение о сниженной добыче, а также при наложении санкций на Иран, цена нефти преодолеет отметку в 100 долларов.

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