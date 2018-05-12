России предрекли 20-летнее лидерство в экспорте нефти и газа

Россия к 2040 году останется крупнейшим в мире экспортером первичных энергоресурсов. Это следует из обновленного прогноза британской компании BP, передает ТАСС.

По расчетам специалистов, к этому времени Россия будет обеспечивать до 5 процентов глобального спроса. В частности, страна будет экспортировать около 9 миллионов баррелей нефти в сутки (по данным Минэнерго, в апреле этого года Россия добывала порядка 11 миллионов баррелей в сутки). Объем экспорта газа к 2040 году составит около 36 миллиардов кубических футов.

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Как отмечают британские исследователи, Россия уступит лидерство по добыче жидких углеводородов США и Саудовской Аравии. По добыче газа она будет занимать второе место после Соединенных Штатов, производя 72 миллиарда кубических футов газа.

Кроме того, к 2040 году доля России в мировом производстве энергоресурсов снизится до 9 процентов против 10 процентов в 2016-м. В то же время рост потребления возобновляемых энергоресурсов превысит 7500 процентов. При этом их доля в топливно-энергетическом балансе составит только 2 процента, тогда как в таких странах, как Бразилия, Индия и Китай этот показатель в среднем будет составлять 17 процентов.

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