Европу обделили российской нефтью в угоду Китаю

В первые пять месяцев 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Европы получат в среднем на 19 процентов меньше нефти из России, чем за тот же период годом ранее. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на планы загрузки, изученные агентством.

За первый квартал отправка нефти в Китай выросла на 43 процента. По данным Bloomberg, объем китайских поставок в первые три месяца составил 750 тысяч баррелей в день.

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По словам вице-президента по нефтяным рынкам консалтинговой компании Wood Mackenzie Алана Гелдера, российскую нефть в Европе заменят ближневосточной и американской. За неделю 23-29 апреля экспорт из США во все страны мира вырос на 2,3 миллиона баррелей в день.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2015 году, обогнав Саудовскую Аравию и Анголу, к маю 2016-го поставки углеводородов в КНР достигли исторического максимума — 1,24 миллиона баррелей в день.

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