России предрекли «нефтяной предел»

Пика объемов добычи нефти 11,7 миллиона баррелей в сутки Россия достигнет в 2021 году, затем к 2023 году объемы упадут до 11,57 миллиона баррелей. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает ТАСС.

США обгонят Россию по этому показателю в 2018 году. Согласно прогнозу, риск снижения объемов добычи сохранится, «если компании будут испытывать нехватку технологий и инвестиций для следующего поколения проектов, а правительство не сможет продолжить более экстенсивную налоговую реформу для стимуляции инвестиций в сектор».

Агентство отмечает, что развитие новых проектов будет возможно через сотрудничество России с зарубежными партнерами. В частности, инвестиции возможны из Азии и с Ближнего Востока.

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Мировая добыча нефти к 2023 году вырастет на 6,4 миллиона баррелей в сутки, до 107 миллионов баррелей. Глобальный спрос на нефть увеличится за пять лет на 5,5 процента, достигнув отметки в 104,7 миллиона баррелей — половину этого спроса будут обеспечивать Китай и Индия.

Однако темпы роста спроса будут снижаться к 2023 году из-за того, что и Индия, и КНР заменяют нефть более экологичными энергоносителями.

В МЭА отметили, что на фоне роста спроса на нефть ближайшие пять лет острее встанет вопрос о возобновлении инвестиций в добычу полезных ископаемых. Капиталовложения сократились на 50 процентов с 2014 года — после этого производство в таких странах, как Китай, Венесуэла и Мексика упало. В Венесуэле, в частности, добыча снизилась в два раза за последние 20 лет. Те же проекты, в которые были инвестированы деньги, в основном сосредоточены в сланцевой добыче в США.

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