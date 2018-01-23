Российские пенсии потратят на саудовскую нефть

Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов, примерно такой же исходит и от наших китайских партнеров», — сказал Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Названия пенсионных фондов он не сообщил.

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Глава РФПИ также отметил, что Россия уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать очень серьезных вложений, по словам Дмитриева, не стоит. Однако потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.

Дмитриев также напомнил, что Москва и Эр-Рияд уже наладили тесный контакт в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его словам, без соглашения король Саудовской Аравии не решился бы на визит в Москву, а итоги его поездки не были бы столь успешными.

Также глава РФПИ признал, что российской экономике нужны реформы. На государство, отметил он, приходится уже более 70 процентов экономики: «Однозначно, это чересчур. С точки зрения инвестора мы видим необходимость реформ и продажу непрофильных активов. Это поспособствует экономическому росту».

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

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