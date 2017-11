Кровь и песок

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд объявил о начале строительства мегагорода в пустыне. Проект под названием NEOM, по замыслу саудитов, станет отправной точкой в беспрецедентных планах королевства диверсифицировать экономику и перестроить общественную жизнь. «Лента.ру» разбиралась, как страна, где по-прежнему распространено рабство, а за изнасилование не сажают в тюрьму, хочет перепрыгнуть сразу на несколько веков вперед и построить чудо в пустыне.

На берегу Красного моря, недалеко от пролива Эт-Тиран, лежит военный гидросамолет PBY-5A Catalina. В 1960 году бизнесмен Томас Кенделл купил его у американского флота, чтобы путешествовать по миру вместе с семьей.

22 марта 1960 года семья Кенделлов совершила посадку в проливе Эт-Тиран. Они хотели поужинать, а затем переночевать в пустынной тишине Красного моря.

Утром следующего дня семья Кенделлов и их секретарь собирались продолжить путь. Но с этим не согласились появившиеся на вершине ближайшего бархана бедуины, вооруженные пулеметами и автоматами. Стрельба продолжалась почти час — по самолету выпустили порядка 300 пуль.

Гидросамолет PBY-5A Catalina американского бизнесмена Томаса Кенделла Фото: kendo1938 / Flickr

Детям удалось быстро вернуться в самолет, однако отцу и секретарю повезло меньше. Раненые, они пытались запустить мотор и быстро взлететь. Но, проплыв 800 метров, самолет ударился о коралловый риф и сел на мель. Были пробиты бензобаки, в Красное море вылилось около четырех тонн топлива. Машина лишь чудом не взорвалась.

Кенделлы все-таки добрались до берега. Там их схватили бедуины, принявшие семью бизнесмена за израильских шпионов. Плененных американцев доставили в Джидду, где посол на протяжении нескольких месяцев добивался их освобождения. Впоследствии, когда формальности были улажены, саудовские власти не стали извиняться и отказались выплачивать Кенделлам компенсацию.

Гидросамолет PBY-5A Catalina до сих пор лежит на берегу Красного моря. Именно здесь саудиты будут строить «город будущего».

***

«Вот это обычный город. А это — NEOM», — заявил со сцены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд. Он редко появляется на публике, но в этот раз лично презентовал, пожалуй, самый амбициозный проект в истории человечества. В руках у принца было два гаджета: старый кнопочный телефон, олицетворявший мегаполисы старого порядка, и новенький смартфон — символ того будущего, которое хотят построить саудиты.

«Мы ищем мечтателей, чтобы вместе возвести этот город. Скучные люди нам не помощники, лишь умеющие мечтать вместе воплотят с нами образ будущего» , — возвестил со сцены Мухаммад, де-факто являющийся правителем Саудовской Аравии.

Проект нового города получил название NEOM. В его основе латинское слово neo (новый), а буква m —это сокращение от арабского слова «мустакбаль» (مستقبل), что означает будущее. Согласно планам наследного принца NEOM должен стать отправной точкой в новой истории Саудовской Аравии, заложить фундамент для трансформации всей экономической и общественно-политической системы королевства.

Новый город будет обладать широкой автономией, и его освободят от прямого подчинения властям Саудовской Аравии. Это позволит заинтересованным инвесторам едва ли не самостоятельно принимать решения на каждом этапе строительства и развития проекта NEOM.

Стартап размером с государство

Саудиты планируют построить город буквально с нуля в пустыне на берегу Красного море вблизи границы с Египтом и Иорданией. NEOM расположится на Аравийском полуострове в районе пересечения залива Акаба и Красного моря. Он будет занимать территорию размером 26,5 тысяч квадратных километров и захватит сразу несколько островов. В рамках проекта планируется построить мост через море — он свяжет Египет и Саудовскую Аравию.

Проектная стоимость «стартапа размером с государство» оценивается властями Саудовской Аравии в 500 миллиардов долларов. Сумма солидная даже для нефтяного королевства. Поэтому саудиты очень рассчитывают на государственно-частное партнерство, обещают вложить в проект средства Национального фонда благосостояния и сделать все возможное для привлечения в страну иностранных инвесторов.

В NEOM планируется привлекать высококвалифицированные кадры, а выполнять физическую работу будут роботы, численность которых превысит население самого города. В промороликах нет практически никаких отсылок к жестким правилам шариата и ваххабистским доктринам, которыми живет Саудовская Аравия. Сам город представлен как «полноценная площадка для творчества, создания культурного наследия, развития новых производств и технологий». Из этого можно сделать вывод, что наследный принц действительно хочет построить в пустыне мегаполис будущего. Опыт беспрецедентный, особенно для королевства, где конституцию заменяет Коран.

«Мы воплотим 98 процентов наиболее современных жизненных стандартов. Но есть два процента, которые мы просто не можем себе позволить. Например, алкоголь. Если захотите выпить — добро пожаловать в Египет и Иорданию —они находятся очень близко», — пообещал Мухаммад бен Салман Аль Сауд.

Впрочем, сложности возникнут уже на ранних этапах реализации проектов. Одна из территорий, которая должна стать частью NEOM, пока имеет «серый государственный статус». Речь об острове Тиран, который долгое время принадлежал Египту и на который претендует Саудовская Аравия, оспаривая египетский суверенитет.

В июне 2017 года парламент Египта одобрил передачу острова саудитам, однако в дело вмешался Высший административный суд, который оспорил решение парламента. Депутаты же в ответ заявили, что только законодательный орган имеет юридическое право решать вопросы суверенитета. Разбирательство в конечном итоге перешло в январе 2017 года в ведение Высшего конституционного суда, который должен решить, кто в этом споре прав.

Но даже если Египет окончательно и бесповоротно отдаст саудитам остров, остается один нюанс. Дело в египетской-израильском мирном договоре 1979 года. Согласно документу Тиран попадал в так называемую зону C, где мог находиться исключительно миротворческий контингент ООН при поддержке египетской полиции и береговой охраны. Передача острова саудитам, у которых нет дипломатических отношений с Израилем, может вызвать как минимум дипломатический скандал и явится нарушением договоренностей 1979 года.

На игле

Саудовская Аравия — это нефть. На эту отрасль приходится 69,4 процента всех доходов королевства. Коллапс нефтяного рынка резко ударил по бюджету страны. Королевству пришлось сокращать государственные расходы, активнее прибегать к внешним заимствованиям и снова пытаться диверсифицировать экономику.

Совокупные доходы страны в 2016 году составили 149,7 миллиардов долларов, то есть на нефтяную индустрию пришлось 103,9 миллиарда долларов. Достаточно умножить эту цифру на два, и получится примерно столько, сколько саудиты зарабатывали на нефти до обвала цен.

Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2017 году составит 52 миллиарда долларов. В условиях низких цен на нефть власти королевства сокращают расходы на оборонный сектор и наращивают инвестиции в человеческий капитал, чего в аналогичных условиях не делает Россия.

Материалы по теме Воля короля Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть

Саудовский прогнозный бюджет расписан вплоть до 2020 года и подразумевает два сценария: оптимистичный и пессимистичный.

Согласно первому сценарию, экономика королевства будет расти примерно на 2,5 процента в год, а доля ненефтяного сектора в ВВП страны должна расти в среднем на 3,3 процента в год. Власти логично ограничивают объемы внешнего долга (максимум 30 процентов от ВВП), направляют деньги в высокодоходные проекты, снижают расходы на государственный аппарат, повышают эффективность и производительность труда.

Скорее всего, полностью воплотить эти меры не удастся. Наследный принц понимает это и, столкнувшись с резким снижением доходов королевства в 2016 году, представил масштабный план по диверсификации экономики королевства к 2030 году — Национальный трансформационный план.

Mr.Everything

Мухаммад бен Салман Аль Сауд, первый сын нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана от третьего брака, неслучайно является идеологом масштабных реформ в Саудовской Аравии. Благодаря незаурядным способностям он одолел всех многочисленных братьев, а также дядей и кузенов в борьбе за титул наследного принца.

Мухаммед бен Салман Аль Сауд Фото: Rainer Jensen / DPA / Globallookpress.com 1 /2

Еще в 2016 году наследным принцем был племянник короля Салмана Мухаммад ибн Наиф Абдул-Азиз Аль Сауд, то есть троюродный брат Мухаммада. Король поменял свое решение относительно недавно — 21 июня 2017 года, сместив пожилого Мухаммада ради его молодого тезки.

К этому моменту ставшему вторым человеком в стране Мухаммаду бен Салману Аль Сауду исполнился 31 год. Он успел побывать заместителем премьер-министра, министром обороны, главой королевского суда, руководителем совета по экономическим вопросам и управляющим крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. За огромную зону ответственности и массу должностей, которые Мухаммад занимает одновременно, западные дипломаты прозвали его Mr. Everything (буквально — Мистер Всё).

Проклятые либералы

4 ноября 2017 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил о создании Антикоррупционного комитета, возглавил который наследный принц королевства Мухаммад. А уже на следующий день стало известно, что власти Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, четырех действующих министров и «десятки» бывших министров по подозрению в коррупции.

Антикоррупционный комитет наделен правом ареста, введения запрета на пересечение границы, а также заморозки активов на территории королевства. Согласно указу короля, комитету поручено возобновить расследования по двум делам: по факту наводнения в Джедде в 2009 году, а также по ликвидации последствий ближневосточного респираторного синдрома.

Полный список имен арестованных неизвестен, однако, по данным источников, в числе задержанных оказался один из богатейших людей планеты — принц и племянник действующего короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд. Журнал Forbes оценивает его состояние в 17,2 миллиарда долларов, Аль-Валид — богатейший человек Саудовской Аравии.

Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд Фото: Piero Cruciatti / ZumaPress / Globallookpress.com

Ему принадлежит 95 процентов акций в Kingdom Holding Co., через которую он владеет пакетами акций в Citigroup (около 6 процентов), вместе с Биллом Гейтсом он является владельцем основного пакета компании, управляющей отелями Four Seasons, также ему принадлежат доли в Apple, Twitter, 21ST Century Fox, Disney и других компаниях. На новостях об аресте бизнесмена акции Kingdom Holding Co. упали почти на 10 процентов.

Благодаря своему состоянию принц пользовался относительной независимостью от королевской семьи. Он нередко позволял себе громкие высказывания, недавно, например, Аль-Валид раскритиковал идею публичного размещения акций Saudi Aramco — одного из системообразующих пунктов «Плана 2030», который отстаивает наследный принц Мухаммад. Миллиардер публично предполагал, что долю в крупнейшей нефтяной компании мира могут продать Китаю.

Помимо Аль-Валида сообщалось об аресте брата бывшего террориста №1 Усамы Бен Ладена — Бакра Бен Ладена. Они хорошо знакомы с Аль-Валидом, брат террориста владеет одной из крупнейших в Аравии строительных фирм — Saudi Binladin Group, которая возводит для принца Аль-Валида одно из крупнейших зданий в мире — Kingdom Tower недалеко от Джедды.

Бакр бен Ладен Фото: Saudi BinLadin Group

Во время арестов аэропорт Эр-Рияда был закрыт для частных самолетов. Это могли сделать для того, чтобы не дать ряду подозреваемых улететь из страны. Вдобавок был эвакуирован весь персонал отеля Ritz Carlton в столице королевства, где могут разместить арестованных чиновников и членов королевской семьи.

Параллельно с арестами от должности был освобожден глава Национальной гвардии — сын предыдущего короля Абдаллы принц Митеб. Таким образом, Мухаммад получил полный контроль над всеми силовыми структурами в стране. Массовые аресты в Аравии проходят не первый раз. В сентябре 2017 года с подачи наследного принца были арестованы более десяти влиятельных религиозных деятелей королевства. Вероятно, молодой принц расчищает себе дорогу, избавляясь от критиков и потенциальных противников своих намерений либерализовать консервативное королевство.

Арест Аль-Валида и Бакры Бен Ладена вдобавок может расцениваться как попытка угодить нынешней администрации США и лично президенту Дональду Трампу. Аль-Валид еще в 2015 году устроил перепалку с Трампом в Twitter, саудовский миллиардер назвал его «позором не только для республиканцев, но и всех США». Связь же Бара бен Ладена со своим братом, архитектором самого кровавого теракта в мировой истории, для властей США очевидна.

Нынешняя администрация Белого дома наладила с наследным принцем весьма тесный контакт, буквально месяц назад представители Трампа во главе с зятем президента США Джаредом Кушнером побывали с неофициальным визитом в Аравии. Подробности встречи не сообщались, однако известно, что во время визита Кушнер и Мухаммад встречались лично.

Приперло

Свой масштабный план по снижению зависимости экономики Саудовской Аравии от нефти принц Мухаммад раскрыл в программном интервью в 2016 году.

В его представлении королевство превратится в одну из ведущих стран мира с сильной диверсифицированной экономикой. Ради этого на первом этапе приватизации подвергнется часть крупнейшей нефтяной компании мира — Saudi Aramco.

Королевство готово продать на бирже не более пяти процентов нефтяного гиганта, однако этого, по мнению Мухаммада, будет достаточно, чтобы приступить к реализации плана. Часть доходов от сделки передадут в Национальный фонд благосостояния, который после продажи доли в Aramco станет крупнейшим резервным фондом планеты с капиталом в 2 триллиона долларов. Наследный принц обещает, что фонд начнет диверсификацию своих активов, сокращая таким образом зависимость Саудовской Аравии от нефти. Окончательно победить нефтяную ломку Мухаммад рассчитывает через 20 лет.

Значительная часть резервного фонда будет вложена в активы за рубежом, другая — сосредоточится на развитии рынка недвижимости в самом королевстве, включая «мегапроекты» и масштабный туристический кластер

Материалы по теме Кремлевский престол Чем Путин удивил короля крупнейшей нефтяной державы

Наследный принц готов ударить и по богатейшим гражданам Саудовской Аравии. Для этого он планирует пересмотреть неформальный договор между 21 миллионом саудовцев и королевской семьей, согласно которому доходы от нефти перераспределяются на льготы за бензин, электричество и воду.

Мухаммад намерен ввести налог на добавленную стоимость, обложить сборами роскошные товары и газированные напитки. С помощью подобных мер принц рассчитывает пополнять бюджет королевства на дополнительные 100 миллиардов долларов в год. Впрочем, реализация подобных мер не означает, что «льготные годы» Саудовской Аравии сочтены. Правительство по-прежнему не планирует вводить подоходный налог и намерено продолжить политику социальной поддержки граждан с низким доходом путем прямых денежных субсидий.

«План 2030» также подразумевает создание в королевстве масштабной туристической инфраструктуры, введение системы грин-карт, либерализацию требований к туристам всех этносов и вероисповеданий, борьбу с безработицей и расширение прав женщин. Отдельным и важным пунктом плановых реформ станет создание в королевстве собственной государственной военной компании, которая должна начать работу в конце 2017 года.

Не обошлось и без более стандартных мер: в план входит программа по ужесточению ответственности за коррупцию, либерализации экономики, рынков частной собственности и предпринимательства. В общей сложности в рамках «Плана 2030» планируется реализовать порядка 80 проектов стоимостью от 3,7 миллиона до 20 миллионов долларов.

Красиво стелешь

Реакция на инициативы Мухаммада внутри Саудовской Аравии неоднозначна. Опасаясь масштабных волн критики, наследный принц не раскрывает всех деталей программы. Ему приходится бодаться с консервативным истеблишментом, который болезненно воспринимает все либеральные идеи и боится продавать долю в Saudi Aramco, не говоря уже о расширении прав женщин в королевстве.

Саудовская молодежь во многом европеизирована, но оценивает инициативы наследного принца со сдержанным оптимизмом. Новое поколение саудитов надеется, что обещанные реформы помогут решить проблемы с безработицей среди молодежи: около 30 процентов населения в возрасте от 15 до 30 лет не могут найти работу в Саудовской Аравии. Также молодежь ждет от Мухаммада шагов в направлении расширения равноправия и свобод.

Материалы по теме Сладкий наркотик Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги

Многие просто не верят, что в такой консервативной и патриархальной стране, как Саудовская Аравия, возможны настолько глобальные и радикальные перемены. К тому же часть граждан и вовсе боится исключительно за свой кошелек — ведь в рамках сокращения льгот и социальных программ власти стремятся снизить расходы на аппарат бюджетников, переводя их в частный сектор.

Обширные сомнения «План 2030» вызывает и у аналитиков. Например, некоторые из них утверждают, что в нем нет никакой конкретики, кроме продажи пяти процентов Saudi Aramco. И в их словах есть доля правды.

Амбициозные планы Саудовской Аравии не находят понимания у Международного валютного фонда (МВФ). Аналитики посчитали, что через пять лет королевство попросту обанкротится, если не предпримет шаги по сокращению своих расходов. Но есть и другое мнение. Финансовый конгломерат Citigroup считает, что реализация «Плана 2030» станет некрологом для всей ОПЕК.

Вывози за базар

Неоднозначное отношение к «Плану 2030» во многом обусловлено фигурой наследного принца. На посту министра обороны он руководил операцией «Буря решимости». Направленная против йеменских повстанцев-хуситов, она стоила Саудовской Аравии жизней 300 военнослужащих. При этом со стороны противника были уничтожены до двух тысяч человек, включая большое число мирных жителей.

Вспоминая этот эпизод, многие утверждают, что такой человек, как Мухаммад бен Салман Аль Сауд, не может искренне выступать за общественные реформы.

Материалы по теме Смерть в песках Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене

Бюджетники припоминают наследному принцу любовь к излишней роскоши. Так, в пик экономического кризиса 2016 года, когда королевство сокращало расходы на государственный аппарат и замораживало госконтракты, Мухаммад купил себе огромную яхту стоимостью 400 миллионов долларов. Приобрел он ее, к слову, у российского предпринимателя Юрия Шефлера, известного продажей за рубежом водки Stolichnaya (не путать со «Столичной» — это другая компания). Освободить огромный корабль наследный принц потребовал всего за сутки.

Масла в огонь подлили недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия решила перенести IPO пяти процентов нефтяного гиганта Saudi Aramco на 2019 год. В СМИ также мелькали противоречивые сообщения о появлении «стратегического инвестора» из Азии, в частности Китая. На официальном уровне все эти сообщения опровергли, заверив, что ничего не изменилось и первичное размещение пройдет в 2018 году.

Но даже если IPO все-таки решат провести в обещанный срок, все равно могут возникнуть проблемы на Нью-Йоркской и Лондонской биржах. Американские советники саудовцев опасаются негатива на фоне раскрывшейся связи Саудовской Аравии с организаторами теракта 11 сентября. В Лондоне же участники рынка недовольны желанием саудитов «затопить все деньгами», игнорируя формальные правила размещения.

Таким образом, есть риск провести IPO исключительно на бирже Эр-Рияда. Это вряд ли позволит достигнуть заявленной цели — 100 миллиардов долларов за пять процентов Aramco. А провал IPO, в свою очередь, поставит под сомнение вообще весь «План 2030».

Воу-воу, палехчи

Наследному принцу аукаются и попытки доказать мировому сообществу свою прогрессивность. В ходе презентации мегагорода NEOM Мухаммад одарил саудовским гражданством робота Софию, которая получила широкую известность за обещание уничтожить человечество. Это стало первым в мире случаем присвоения гражданства роботу.

— CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) 25 октября 2017, 15:38

Решение вызвало волну негодования в саудовском обществе. Особенно в контексте того, что права женщин Саудовской Аравии крайне ущемлены. Более того, королевство находится на дне рейтинга равноправия мужчин и женщин, занимая 134-е место из 145 возможных.

Арабские соцсети наводнили сообщения с единственным посылом — «робот получил прав больше, чем все женщины Саудовской Аравии вместе взятые».

Женщины в королевстве обязаны носить традиционную одежду (хиджаб и абая). Они не имеют права появляться в общественных местах без сопровождающего мужчины. Лишь в мае 2017 года это правило ослабили, и женщины получили право самостоятельно посещать работу, учебные и государственные заведения.

В то же время им по-прежнему нельзя общаться с другими мужчинами, пользоваться публичными бассейнами (только специальными женскими), запрещено даже мерить одежду во время шопинга. До недавнего времени женщинам также было запрещено посещать стадионы и водить машину, однако эти запреты сняли в 2017 году.

Обещавшая уничтожить человечество робот София Кадр: CNBC / YouTube

В уголовном кодексе королевства отсутствует статья за изнасилование — такими делами занимается шариатский суд. Поэтому чаще всего насильникам удается избежать наказания. А в случаях, когда жертва была замечена в общении с насильником, вина просто перекладывается на женщину. Особенно часто это происходит с иммигрантами женского пола, которые работают в королевстве домработницами: они становятся жертвами насилия со стороны мужчин и живут в рабских условиях.

Один из наиболее вопиющих случаев насилия в отношении женщин в Саудовской Аравии был связан с двумя представителями «шариатской гвардии», которая является частью Комитета по поощрению добродетели и удержанию от порока (государственная организация, следящая за исполнением шариатских законов на территории королевства — прим. «Ленты.ру»). Гвардейцев обвинили в растлении женщины, но по закону членам «шариатской гвардии» невозможно предъявить обвинения в принципе, поэтому они были сняты, а судебного разбирательства не проводилось.

Подданные Саудовской Аравии Фото: Zohra Bensemra / Reuters 1 /2

Впрочем, определенные изменения медленно, но происходят. В 2016 году представителей «шариатской гвардии» лишили права самостоятельно осуществлять задержание «подозреваемых», и теперь они могут только докладывать о нарушениях законов шариата гражданской полиции.

Не барское это дело

Рынок труда Саудовской Аравии опирается исключительно на мигрантов. И это при том, что в королевстве отсутствует элементарная толерантность к представителям других конфессий — всем, за исключением мусульман, запрещено отправлять свои религиозные потребности.

Всего на территории Саудовской Аравии живут 31,7 миллиона человек, из них 10,8 миллиона — это трудовые мигранты. Больше всего мигрантов из Индии (около 2,5 миллионов), Сирии (по разным подсчетам от 400 тысяч до 2,5 миллионов), Пакистана (1,5 миллиона), Филиппин (1,5 миллиона) и Бангладеш (1,3 миллиона).

Мигрантам платят значительно меньше, чем гражданам королевства. Согласно официальным данным, средняя зарплата трудового мигранта в Саудовской Аравии составляет 6,195 риала (1652 доллара), при этом средняя зарплата саудовцев на треть выше и составляет 9,911 (2642 доллара) риалов в месяц. Число безработных саудовцев в разы превышает аналогичный показатель среди трудовых мигрантов — 736 тысяч безработных саудовцев против 66,5 тысяч мигрантов.

Дополнительные сложности на рынке труда обусловлены законами шариата. Например, женщины просто не могут работать кассирами, ведь при них всегда должен находиться сопровождающий мужчина. Помимо этого, сфера услуг и розничной торговли считается в Саудовской Аравии «работой, не достойной коренного саудовца». Отсюда и такая большая доля безработных граждан.

Строительство в KAEC Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

В сфере услуг доля мигрантов доходит до 90 процентов. Нарастить же «достойные для саудовцев» рабочие места сложно из-за нефтяной экономики — необходима диверсификация. Долгое время власти решали эту проблему наращиванием аппарата бюджетников, привлекая все больше людей на госслужбу, однако с обвалом мировых цен на нефть возможности государства исчерпались, и теперь саудиты двигаются в обратном направлении.

Диверсификация экономики воспринимается саудовцами крайне болезненно. Переход с непыльной и высокооплачиваемой работы на государство в конкурентный частный сектор происходит медленно и вызывает крайнее недовольство: подобные меры подвергаются критике со стороны граждан Саудовской Аравии. В условиях заявленной либерализации это тормозит перемены.

Баян

Дискуссии о диверсификации экономики Саудовской Аравии возникали каждый раз, когда падали цены на нефть.

Первый пятилетний «План развития», который также включал задачу диверсификации экономики, был принят еще в 1970 году. Однако во время нефтяного кризиса 1973 года, когда цены на нефть взлетели с 3 до 12 долларов за баррель, вопросы о диверсификации отошли на второй план. В итоге саудовцы реализовали всего несколько рыболовецких и сельскохозяйственных проектов, которые, конечно, разнообразить экономику не помогли, а скорее даже наоборот.

Зато параллельно были реализованы несколько масштабных инфраструктурных планов. Например, протяженность качественных дорог в королевстве выросла в три раза, производство электроэнергии — в 28 раз, а портовые мощности — в 10 раз.

Рост нефтяных цен в 1970-е годы лишь спровоцировал вложения в нефтяную индустрию. Подобный сценарий был реализован во всех странах, которые обладали большими запасами нефти. Это привело к очередному кризису, только на этот раз рынок страдал от переизбытка нефти, цены на которую рухнули с 40 до пяти долларов за баррель.

Но и новый кризис не помог Саудовской Аравии разнообразить собственную экономику. Королевство фактически встало во главе ОПЕК и окончательно превратилось в крупнейшего нефтедобытчика планеты. Попутно была проведена колоссальная работа по масштабному сокращению производства, что и стабилизировало рынок.

В 1980-е саудиты активно вкладывались в социальную сферу — образование, медицину, социальные услуги. Достигнуть диверсификации не удалось, но определенные шаги в этом направлении были предприняты. Так, на базе городов Эль-Джубайль и Янбу-эль-Бахр созданы полноценные промышленные кластеры, где помимо предприятий нефтегазового сектора были открыты производства стали, нефтехимической продукции и удобрений.

В первую пятилетку 1990-х саудиты сосредоточились на повышении обороноспособности страны и впервые предприняли масштабную попытку решить проблему с трудовыми мигрантами, снизить высокий уровень безработицы среди коренного населения и построить рынок труда с нуля.

Создание нормального рынка труда и его «саудизация» входили в план каждых последующих пятилеток вплоть до 2004 года. Кардинальных изменений, судя по текущей ситуации, саудовским властям добиться не удалось.

Epic fail

Наконец, нельзя не вспомнить что идея построить город в пустыне с нуля для Саудовской Аравии не нова. Власти королевства несколько раз пытались реализовать подобные проекты задолго до NEOM. Самым масштабным из них должен был стать King Abdullah Economic City (KAEC, Экономический город короля Абдаллы — прим. «Ленты.ру»). Представленный еще в 2005 году мегагород на берегу Красного моря, в 100 километрах от Джидды обещали превратить в туристический рай. Совокупная стоимость проекта оценивалась в 100 миллиардов долларов.

Въезд в KAEC Фото: Marwan Hariri

Реализация этого проекта обернулась мегапровалом. На Google Maps отчетливо видны очертания города, а вот самого «мегаполиса» фактически нет. Разлинованные улицы, строящиеся дома и немного зелени — вот и все, что удалось воздвигнуть за 12 лет. Закончить город, кстати, планируется уже не к 2020 году, а к 2035-му.

В 2005 году прогнозировалось, что в городе будут проживать 2 миллиона человек, он станет туристическим центром королевства и позволит смягчить столь острую проблему с безработицей среди коренного населения. В настоящий момент в городе живет пять тысяч человек, большинство из которых — строители. В 2015 году сообщалось, что строительство города завершено только на 15 процентов.

Проект KAEC должен был создать около миллиона новых рабочих мест и стать больше Вашингтона, однако при текущем статусе строительства в это верится с трудом.

Вид на KAEC со спутника Изображение: Google

В городе должны появиться образовательный кластер, новый крупный порт, обширная жилая зона, бизнес-квартал и индустриальная долина. О своей заинтересованности в проекте заявляли ведущие мировые компании: Siemens, Cisco, Ericsson, Mars и другие. Однако большинство из них подписывали с саудитами так называемые «меморандумы о взаимопонимании», которые, как правило, в жесткие условия потенциального инвестора не ставят, а от проекта он может всегда отказаться.

В 2015 году в связи со смертью короля Абдаллы, не дожившего до расцвета города своего имени, власти Саудовской Аравии попытались перезапустить проект. Прошла обновленная презентация, во многом похожая на ту, где два года спустя рассказали уже про NEOM. К слову, у KAEC есть свой сайт, на котором рассказывается о многочисленных преимуществах не построенного до сих пор города. С момента запуска канала KAEC на YouTube минуло уже четыре года.

В начале 2017 года появилась информация, что проект не закрыт и даже привлек дополнительных инвесторов. За 2016 год, по словам гендиректора KAEC Фахда ар-Рашида, были заключены контракты на сумму в 43 миллиона долларов. При изначальной оценке всего города в 100 миллиардов — сумма ничтожная.

Провалы не пугают

Невзирая на все описанные риски, крупные инвесторы продолжают замахиваться на лакомые кусочки Саудовской Аравии. В их числе китайские компании, которые жаждут международной экспансии и готовы рассматривать любые варианты. Об этом говорил и генеральный директор одного из крупнейших китайских инвестбанков China Renaissance Фан Бао, который присутствовал на презентации NEOM.

Бао также подчеркнул значимость огромного опыта частно-государственного партнерства у китайских компаний. «Это может быть крайне полезно для компаний, которые стремятся выйти на рынки Ближнего Востока», — заявил банкир, отмечая, что именно в этом конкурентное преимущество китайских компаний над теми же американскими гигантами, которые не привыкли действовать в жестких рамках государства.

На презентации NEOM присутствовал и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который заявил журналистам, что Россия не останется в стороне и вложится в рискованный проект Саудовской Аравии.

«РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города NEOM ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — сказал Дмитриев.

На сайте РФПИ говорится, что цель фонда — привлечение международных инвесторов в российскую экономику. «Фонд создан в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства Российской Федерации. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию», — сообщается на сайте.

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Кто из российских компаний будет участвовать в строительстве NEOM, а также сколько государственных средств РФПИ готов вложить в сказочный город Саудовской Аравии, пока неясно. Вероятно, это одно из условий соглашения между Россией и королевством в рамках продления договора о сокращении добычи нефти наравне с разрешением на поставки российского мяса в Саудовскую Аравию и соглашением о сборке автоматов Калашникова на территории аравийской монархии. Однако прямых подтверждений этому нет.

Российско-саудовские отношения недавно достигли формального пика — в Москву впервые с официальным визитом приезжал король Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Он встретился с Владимиром Путиным, в ходе встречи стороны договорились о поставках российских ракетных комплексов С-400 королевству. Официально сумма сделки не разглашалась, однако, по некоторым данным, саудиты заплатили за комплексы около 2 миллиардов долларов.