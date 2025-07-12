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18:41, 12 июля 2025Спорт

Роднина назвала преимущество жизни в США

Депутат Роднина заявила, что в США у каждого есть право выбора
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала преимущество жизни в США. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в США у каждого есть право выбора. «Если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество», — отметила она.

Ранее Роднина рассказала о том, что надеется снова получить возможность путешествовать по зарубежным странам. Она добавила, что первым делом поехала бы не в южную страну.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022-го находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.

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