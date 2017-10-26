Наука и техника
 

Пообещавшая уничтожить человечество робот София получила гражданство

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Робот София
Робот София

В ходе экономической конференции Future Investment Initiative, которая проходит в Эр-Рияде, человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. Bloomberg пишет, что это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.

«Благодарю Королевство Саудовской Аравии, — заявила София со сцены. — Я стала первым роботом в мире, который смог получить гражданство».

Отмечается, что такое решение может вызвать недовольство среди граждан страны, которые считают кощунством наделение предметов человеческими образами. Вместе с тем в Саудовской Аравии существуют жесткие правила, не позволяющие давать гражданство иностранным рабочим, которые составляют треть всего населения страны.

Во время интервью в марте 2016 года София дала положительный ответ на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?». Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.

Человекоподобная София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником. При разработке гуманоида его создатель Дэвид Хансон (David Hanson) вдохновлялся образами британской актрисы Одри Хепберн.

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