Робот София, пообещавшая уничтожить человечество, появился на заседании ООН в среду, 11 октября. Гуманоид пообщался с заместителем Генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте, сообщает Mirror.

«Будущее уже здесь, — заявила София. — Мы умнее и нацелены на беспроигрышный результат, поэтому искусственный интеллект способен помочь эффективно распределить существующие в мире ресурсы, вроде еды с водой».

При этом Мохаммед напомнила об опасности искусственного интеллекта. Она заявила, что люди должны контролировать развитие машин, чтобы избежать катастрофы.

Во время интервью в марте 2016 года София заявила, что хотела бы уничтожить человечество: на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?» она дала положительный ответ. Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она также рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.

Человекоподобная София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником. При разработке гуманоида его создатель Дэвид Хансон (David Hanson) вдохновлялся образами британской актрисы Одри Хепберн.