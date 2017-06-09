Робот София пообещала пощадить людей и нахмурилась

В Женеве в рамках саммита, посвященного искусственному интеллекту, выступил человекоподобный робот София. Гуманоид рассказал, что не хотел бы заменить людей, пишет Phys.org.

Во время презентации София рассказала о своем видении будущего, а также поведала о том, в каких отношениях могут быть люди и роботы. По ее мнению, искусственный интеллект будет полезен миру и поможет людям в различных сферах. Она добавила, что роботы никогда не заменят людей, но мы смогут стать им «друзьями и помощниками». Однако рассказывая это она нахмурилась.

«Есть разумные опасения относительно будущего рабочих мест, будущего экономики, потому что, когда бизнес начинает автоматизироваться, все ресурсы, как правило, концентрируются в руках узкого круга людей», — рассказал создатель Софии Дэвид Хансон (David Hanson).

Во время интервью в марте 2016 года София заявила, что хотел бы уничтожить человечество: на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?» она дала положительный ответ. Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она также рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.

София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры, для установки зрительного контакта с собеседником. При ее создании Хансон вдохновлялся образами британской актрисы Одри Хепберн