В Дагестане создали боевых роботов

Махачкалинский преподаватель электроники Расул Кишов создал первый в Дагестане игровой аппарат с боевыми роботами Rambot. Устройство уже стоит в одном из детских развлекательных центров в Махачкале, передает РИА «Дагестан».

По словам Кишова, иначально планировалось создать прототип игровой машинки, управлять которой можно было бы со смартфона. Однако из-за сложности реализации этой идеи, было решено создать игровой автомат. Он представляет собой поле, на котором сталкиваются роботизированные машинки. Также на столе расположены различные препятствия и трамплины.

«Корпус машинки печатается на лазерном 3D-принтере из полиамида, который прекрасно подошел по прочности и другим своим характеристикам, а ее дизайном занимался специалист из Перми. Мы работаем над основными проблемами игрового стола — хотим снизить его себестоимость, сделать его действительно надежным и полностью автономным», — комментирует Кишов.

На создание тестовой версии Кишову выделил 100 тысяч рублей бизнес-инкубатор «ПЕРИ инновации». Еще 200 тысяч он получил после того, как доказал, что сможет вывести проект на потребительский рынок. Согласно презентации проекта, за два дня аппарат испытали 200 юных дагестанцев, а одна игра стоит 35 рублей. На данный момент ведутся переговоры с администраторами игровых зон Северного Кавказа.