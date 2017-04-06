Названа дата битвы гигантских пилотируемых роботов

Рукопашная битва гигантских пилотируемых роботов, принадлежащих американской и японской компаниям, состоится в августе 2017 года. Об этом сообщили создатели американской боевой машины MK.III, опубликовав соответствующий ролик на своем YouTube-канале.

В видео изобретатели из США, основатели компании MegaBots Inc, демонстрируют возможности своего робота. Разработанный ими механизм способен поднимать груз весом с легковой автомобиль, он также будет снабжен роторной пилой и лезвием. Вся конструкция разместится на гусеничном шасси. Его противником окажется японский Kuratas — разработка Suidobashi Heavy Industry.

Ранее проведенная серия краш-тестов показала, что сила удара предыдущей версии американского робота — MK.II — достаточна, чтобы пробить защиту кабины и смертельно ранить пилота. Также инженеры выяснили, что человек может получить серьезные травмы, если робот опрокинется.

