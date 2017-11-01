Саудовская Аравия разрешила поставки российского мяса

Россия и Саудовская Аравия подписали санитарные сертификаты, согласно которым в королевство будет поставляться отечественная говядина, мясо мелкого рогатого скота, птицы, а также молоко и яйца. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Поставки российской продукции могут начаться сразу же после включения экспортеров в список фитосанитарной службы королевства. Эта работа будет завершена в течение нескольких дней», — говорится в сообщении ведомства.

Основные соглашения о сотрудничестве Россия и Саудовская Аравия подписали во время визита короля Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда в Москву. Тогда стороны договорились о продаже Эр-Рияду российских зенитно-ракетных систем С-400. Также саудовцы приобрели право начать производство автоматов Калашникова серии А-103 на своей территории.

27 октября Россия расширила санкции против западных стран. Под запрет попали живые свиньи и субпродукты из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других государств. Также санкционный список пополнили свиной и птичий жир, жир крупного рогатого скота, овец, коз и животное масло.

В апреле ввоз животноводческой продукции из России разрешил Катар.